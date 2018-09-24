В Харькове СБУ раскрыла схему поставки в Россию военных приборов

Киевский районный суд Харькова разрешил следователю Службы безопасности Украины осмотреть на таможне вещи и документы, которые относятся к попытке контрабандной поставки в Россию военных приборов и деталей. Об этом идет речь в судебном решении от 11 сентября.

Как стало известно, следователь через суд просил доступа к документам о нарушении таможенных правил. В частности, относительно случая 5 июля, когда на посту "Щербаковка" пограничники изъяли пилотажный прибор ППКРСВС, который отправили в Украину на автобусе Москва – Константиновка.

Свой запрос следователь обосновал тем, что эти материалы нужны для досудебного расследования по статье "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю" и "Покушение на преступление".

По данным досудебного расследования, подозреваемым в этих действиях оказался харьковчанин, который пытался незаконно отправить по "Укрпочте" 55 специальных диодов в российский Белгород, а взамен получить из России авиационный прибор.

Сотрудники СБУ изъяли диоды, а сотрудники пропускного пункта "Гоптовка" составили протокол о нарушении таможенных правил. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в июле СБУ пресекла вывоз в Россию деталей для авиационных двигателей. Житель Харьковской области пытался вывезти на территорию страны-агрессора запчасти к авиационным двигателям, которые используются в российской военной и пассажирской авиации.

В августе силовики разоблачили частное предприятие в Харьковской области, которое делало запчасти для патронного завода "ЛНР". Задержали предпринимателя рядом с цехом, откуда и произошла отгрузка одной партии запчастей.