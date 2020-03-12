В Харькове СБУ разоблачила автомобильных воров: курировал "вор в законе" из России (видео)

В состав группировки входили ранее судимые выходцы с Северного Кавказа

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины обезвредила автомобильных грабителей, которых координировал один из российских "воров в законе".

Как сообщили в СБУ, злоумышленники с помощью специальных устройств отключали сигнализацию и воровали вещи из автомобилей, припаркованных рядом с торгово-развлекательными и офисными центрами.

По предварительным данным, на счету грабителей – несколько десятков таких краж. В состав группировки входили преимущественно ранее судимые выходцы с Северного Кавказа, у которых были связи с "коллегами" из других регионов Украины и за рубежом.

На момент задержания грабители успели отметиться в Харьковской, Киевской и Днепропетровской областях.

Сотрудники СБУ совместно с бойцами спецподразделения "Альфа" провели обыски в домах фигурантов расследования, были обнаружены и изъяты устройства, предназначенные для считывания кодов автомобильных сигнализаций, краденное имущество, деньги и оружие.

Двое участников группировки задержаны, решается вопрос о предъявлении им подозрения. Следственные действия продолжаются.

Стоит напомнить, что ранее председатель СБУ Иван Баканов заявил о том, что с прошлого лета его ведомство предотвратило растрату более 25,7 млиллиардов гривен из государственного бюджета.

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