В Харькове СБУ разоблачила чиновницу банка: наживалась на пенсионерах с Донбасса

За каждого "клиента" женщина получала по 200 гривен

Разоблачение проводили сотрудники СБУ / Фото: СБУ

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заведующую отделением одного из государственных банков. Женщину подозревают в злоупотреблениях на обслуживании внутренне перемещенных лиц.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, оперативники установили, что злоумышленница систематически требовала от "переселенцев" деньги за проведение процедуры идентификации без их физического присутствия в отделении банка.

"За каждого "клиента" на основании наличия только его пенсионной банковской карточки заведующая получала от посредников от 200 гривен за каждое продление начислений. Совершая противоправные действия, чиновница, с нарушением действующего законодательства, начисляла пенсии гражданам, которые фактически не меняли место жительства и продолжают проживать во временно оккупированных районах Донбасса", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в рамках отрытого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали получение ею двух траншей неправомерной выгоды на общую сумму почти 15 тысяч гривен.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанной чиновнице подозрения по статье "получение неправомерной выгоды". Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, недавно в Виннице задержали участников преступной группировки, которые требовали от фермера вернуть несуществующий долг в размере 240 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что СБУ задержала вымогателей во главе с бывшим разведчиком Нацгвардии. В состав банды входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений.

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