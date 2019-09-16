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Экс-директор авиазавода "Укроборонпрома" в Харькове разбазарил более пяти млн гривен

16 сентября, 11:22

Государство понесло ущерб в размере более 5,5 миллиона гривен

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Харькове контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили бывшего директора Харьковского государственного авиационного предприятия в нанесении миллионных убытков государству. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, чиновник предприятия, входящего в сферу управления Государственного концерна "Укроборонпром", незаконно заключил договор добровольного страхования имущества завода. Таким образом он нарушил законодательство, которое позволяет юридическим лицам тратить на страхование только определенный процент от прибыли, которой у предприятия на то время не было. Из-за действий чиновника государству был причинен материальный ущерб на сумму более 5,5 миллиона гривен.

Сейчас мужчине сообщили о подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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"Продолжаются следственно-оперативные действия", – отметили в СБУ.

Напомним, в Киеве будут судить бывшую руководительницу банка за присвоение 6 млн долларов. Общий размер убытков составляет 15 млн долларов США.

Как сообщалось, депутаты сельсовета в Одесской области украли из бюджета более 5 млн грн. Злоумышленники "зарабатывали" за счет "мертвых душ".

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