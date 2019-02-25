Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,6
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харькове СБУ заблокировала "сигаретное" финансирование террористов

Сегодня, 12:55

Мошенники закупали сигареты на оккупированной территории и продавали их в Харьковской области

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: СБУ
В Харькове СБУ заблокировала "сигаретное" финансирование террористов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3c7/29b/5c73c729b64fe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3c7/29b/5c73c729b64fe.jpg Харьков Мошенники закупали сигареты на оккупированной территории и продавали их в Харьковской области

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали механизм финансирования боевиков так называемой "ЛНР" ха счет продажи контрафактных сигарет.

Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области, сообщили в пресс-центре СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что местные псевдопредприниматели систематически закупали на временно оккупированной территории Луганской области подакцизные товары, в частности табачные изделия. Приобретенный "товар" незаконно перемещали на подконтрольную украинской власти территорию", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, деньги, вырученные от продажи контрафакта, использовались для финансирования террористов "ЛНР".

Сотрудники спецслужбы задержали курьера при прохождении таможенного досмотра в международном аэропорту "Харьков", когда он пытался вывезти очередную партию контрафакта в одну из соседних стран.

Кроме того, вблизи Станицы Луганской был задержан еще один фигурант дела, который пытался незаконно перевезти контрафакт с временно оккупированной территории Луганской области.

Следователи управления СБУ в Харьковской области открыли уголовное производство по статье "содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации".

Напомним, ранее контрразведка СБУ заблокировала масштабный механизм финансирования так называемой "ЛНР". Как выяснилось, на оккупированной части Луганской области действовала мощная финансовая организация, которая обеспечивала незаконный перевод средств на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении.

Напомним, не так давно в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины пресекли продажу мощной взрывчатки – пластида. Кроме того, ранее на незаконной реализации взрывчатки и боеприпасов СБУ разоблачила контрактника одной из воинских частей, дислоцирующейся в Херсонской области. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Харьков, СБУ, финансирование, боевики, харьковская область, финансирование терроризма

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове СБУ заблокировала "сигаретное" финансирование террористов". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СБУ раскрыла масштабную "избирательную пирамиду" для фальсификаций

21 февраля, 14:48

Преступная организация планировала подкуп 680 тысяч избирателей

На Донбассе СБУ задержала одну из организаторов фейковых "выборов"

21 февраля, 12:49

Женщина входила в "избирательную комиссию" оккупантов

Полезно знать: МАУ ввела новшество для пассажиров с ручной кладью

До тюрьмы его ставили в один ряд с Магомаевым и Кобзоном

Почему хочется сладкого — чего не хватает в организме

В Днепропетровскую область вторглись российские спецслужбы, - СБУ

Подводные камни установки счетчика

Индексация пенсий в марте затронет около 10 миллионов пенсионеров

В Украине обвалилось производство водки, а коньяк вообще исчез

Пенсии в Украине поднимут выше, чем обещали

США могут завести свой флот в Мариуполь: неожиданный сценарий

Разоблачение Пеле. Фальшивый Король футбола?
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

Вчера, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

Сегодня, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект

Вчера, 07:38

Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи 

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

23 февраля, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

Потепление и осадки: прогноз погоды в Украине на неделю

23 февраля, 07:25

В понедельник, 25 февраля снега и дождя не ожидается. С запада надвигается очередное потепление

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий

Зеленский бросил личный вызов Путину, - Портников