В Харькове СБУ заблокировала "сигаретное" финансирование террористов

Мошенники закупали сигареты на оккупированной территории и продавали их в Харьковской области

Иллюстрация. Фото: СБУ

В Харькове СБУ заблокировала "сигаретное" финансирование террористов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3c7/29b/5c73c729b64fe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3c7/29b/5c73c729b64fe.jpg 2019-02-25T12:55:00+02:00 Харьков Мошенники закупали сигареты на оккупированной территории и продавали их в Харьковской области

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали механизм финансирования боевиков так называемой "ЛНР" ха счет продажи контрафактных сигарет.

Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области, сообщили в пресс-центре СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что местные псевдопредприниматели систематически закупали на временно оккупированной территории Луганской области подакцизные товары, в частности табачные изделия. Приобретенный "товар" незаконно перемещали на подконтрольную украинской власти территорию", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, деньги, вырученные от продажи контрафакта, использовались для финансирования террористов "ЛНР".

Сотрудники спецслужбы задержали курьера при прохождении таможенного досмотра в международном аэропорту "Харьков", когда он пытался вывезти очередную партию контрафакта в одну из соседних стран.

Кроме того, вблизи Станицы Луганской был задержан еще один фигурант дела, который пытался незаконно перевезти контрафакт с временно оккупированной территории Луганской области.

Следователи управления СБУ в Харьковской области открыли уголовное производство по статье "содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации".

Напомним, ранее контрразведка СБУ заблокировала масштабный механизм финансирования так называемой "ЛНР". Как выяснилось, на оккупированной части Луганской области действовала мощная финансовая организация, которая обеспечивала незаконный перевод средств на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении.

Напомним, не так давно в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины пресекли продажу мощной взрывчатки – пластида. Кроме того, ранее на незаконной реализации взрывчатки и боеприпасов СБУ разоблачила контрактника одной из воинских частей, дислоцирующейся в Херсонской области.

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