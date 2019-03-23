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В Харькове СБУ задержала боевика "военной разведки "Новороссии"

Сегодня, 13:25

Боевик решил уйти от сообщников и поселиться в Харькове

Боевик пытался легализоваться в Харькове
Боевик пытался легализоваться в Харькове. Фото: СБУ
В Харькове СБУ задержала боевика "военной разведки "Новороссии" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/614/6e5/5c96146e5a984.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/614/6e5/5c96146e5a984.png Харьков Боевик решил уйти от сообщников и поселиться в Харькове

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харькове бывшего жителя оккупированной Горловки Донецкой области, который в феврале 2015 года вступил в ряды оккупантов и был направлен в так называемую "военную разведку "Новороссии".

По данным оперативников спецслужбы, боевик получил позывной "Куб" и принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре СБУ.

"В начале 2019 года боевик решил переехать на постоянное место жительства в Харьков и попытался легализоваться, пытаясь получить дубликаты личных документов, которые якобы были потеряны", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили место временного проживания злоумышленника и провели обыск, во время которого изъяли боевую гранату РГД-5 и тротиловую шашку весом 400 граммов, а самого боевика задержали.

В рамках открытого уголовного производства были зафиксированы дополнительные факты причастности задержанного к содействию террористам так называемой "ДНР". Следственные действия продолжаются.

Напомним, недавно мы сообщали о том, что замкомандира "танкового полка ДНР" перешла на сторону ВСУ. Начальника "штаба танкового батальона 11 ОМСП 1 АК НС ДНР" Светлана Дрюк с позывным "Ветерок" уже дала ценную информацию для СБУ и рассказала о роли российских военных в войне на Донбассе.

А перед этим на Донбассе СБУ задержала одну из организаторов фейковых "выборов". Местная жительница была одним из руководителей "территориальной избирательной комиссии" в Новоазовском районе и за денежное вознаграждение обеспечивала проведение псевдовыборов. Женщина была задержана на подконтрольной украинским властям территории, куда она приехала по личным делам.

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Тег Харьков, СБУ, боевик

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