В Харькове СБУ задержала боевика "военной разведки "Новороссии"
Боевик решил уйти от сообщников и поселиться в Харькове
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харькове бывшего жителя оккупированной Горловки Донецкой области, который в феврале 2015 года вступил в ряды оккупантов и был направлен в так называемую "военную разведку "Новороссии".
По данным оперативников спецслужбы, боевик получил позывной "Куб" и принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре СБУ.
"В начале 2019 года боевик решил переехать на постоянное место жительства в Харьков и попытался легализоваться, пытаясь получить дубликаты личных документов, которые якобы были потеряны", – говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ установили место временного проживания злоумышленника и провели обыск, во время которого изъяли боевую гранату РГД-5 и тротиловую шашку весом 400 граммов, а самого боевика задержали.
В рамках открытого уголовного производства были зафиксированы дополнительные факты причастности задержанного к содействию террористам так называемой "ДНР". Следственные действия продолжаются.
Напомним, недавно мы сообщали о том, что замкомандира "танкового полка ДНР" перешла на сторону ВСУ. Начальника "штаба танкового батальона 11 ОМСП 1 АК НС ДНР" Светлана Дрюк с позывным "Ветерок" уже дала ценную информацию для СБУ и рассказала о роли российских военных в войне на Донбассе.
А перед этим на Донбассе СБУ задержала одну из организаторов фейковых "выборов". Местная жительница была одним из руководителей "территориальной избирательной комиссии" в Новоазовском районе и за денежное вознаграждение обеспечивала проведение псевдовыборов. Женщина была задержана на подконтрольной украинским властям территории, куда она приехала по личным делам.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове СБУ задержала боевика "военной разведки "Новороссии"". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко: За время войны с Россией СБУ сорвала более 230 терактов
Спецслужба разоблачала боевиков, российских агентов, изъяла почти миллион взрывных устройств