В Харькове СБУ задержала бывшего заместителя главы "Оплот" Жилина – СМИ

В последнее время перед убийством в России Евгения Жилина задержанный исполнял обязанности его заместителя

В центре Харькова силовики задержали бывшего члена "Оплота". Задержание произошло на улице Отакара Яроша. Об этом сообщает издание "Depo.Харьков" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По сведениям собеседника агентства, в центре Харькова силовики задержали бывшего члена "Оплота" по фамилии Исаков. В последнее время перед убийством главы "Оплота" Евгения Жилина задержанный исполнял обязанности его заместителя.

Ранее мы писали, что возле остановленного правоохранителями автомобиля Toyota Land Cruiser находилось оружие.

Напомним, 19 сентября 2016 года на территории элитного поселка Горки-2 в Одинцовском районе Московской области Российской Федерации в ресторане киллер расстрелял двух человек, одним из которых оказался лидер харьковской террористической организации "Оплот" и противник Евромайдана Евгений Жилин.

Официальное подтверждение факта смерти гражданина Украины Жилина поступило из России в конце 2016 года.

В связи со смертью подозреваемого уголовное производство против него было закрыто 28 декабря 2016 года.

В августе 2015 года пресс-центр УСБУ в Харьковской области сообщил о задержании в Харьковской области членов диверсионной группы, которая координировалась и финансировалась главой организации "Оплот" Жилиным.

По информации спецслужбы, группа была создана в апреле 2015 года году одним из руководителей т.н. "МГБ ДНР" по кличке "Танк", а впоследствии передана на связь Жилину. В ее состав входили трое ранее судимых харьковчан, которые готовили теракты и собирали разведывательную информацию о подразделениях антитеррористической операции. Члены группы регулярно выезжали в Белгород (РФ), где отчитывались представителям российских спецслужб и Жилину, который перечислял деньги на их банковские счета.

В сентябре 2015 г. за финансирование террористов через фирмы, подконтрольные главе организации "Оплот" Евгению Жилину, 21-летний харьковчанин приговорен Киевским райсудом Харькова к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.

26 августа 2016 г. на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины была обнародована повестка о вызове Жилина в военную прокуратуру сил АТО для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве.