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В Харькове семилетняя девочка застряла между деревьями

12 июля, 16:02

Чтобы освободить ребенка, вызывали спасателей


В Харькове семилетняя школьница играла во дворе и застряла между двумя стволами деревьев. В "ловушку" попала нога ребенка.

Освободиться девочка не могла ни сама, ни с помощью взрослых. На помощь позвали бригаду Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели раздвинули стволы пневматическими ножнами и достали напуганного ребенка. Вся операция длилась 10 минут.

Напомним, не так давно в Днепре маленькая девочка застряла в батарее. Оказалось, что малышка игралась, и ее ножка попала между радиатором отопления и стеной в спальне квартиры.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчина застрял в бетонной дыре около жилого дома. Туда он полез, чтобы вытащить мобильный телефон, который уронил один из прохожих. Вызвавшийся достать мобилку надеялся заработать 500 гривень, эти деньги в качестве вознаграждения готов был заплатить владелец гаджета. Горе-помощник полез головой вниз в отверстие, нашел телефон, а вот выбраться назад не смог. Не помогли ни владелец телефона, ни случайные прохожие. Тогда пришлось вызывать спасателей Государственной службы с чрезвычайных ситуаций. В результате те вытащили бедолагу.

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Тег Харьков, деревья, девочка, спасение, застрял

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