В Харькове сгорел гараж директора лесхоза, который боролся с "черными лесорубами"

Ночью было сожжено имущество чиновника

В Харькове сожгли гараж директора лесхоза, который боролся с "черными лесорубами". Фото: ГСЧС

В Харькове около четырех часов утра 17 июля произошел пожар в гараже у дома по проспекту Юбилейному.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, на момент прибытия спасателей огонь охватил гараж на площади 15 квадратных метров и автомобиль Toyota Prado на площади в пять "квадратов". В 4:35 спасатели локализовали пожар, а еще через полчаса полностью его ликвидировали.

По словам источника журналиста "Сегодня", неизвестные подожгли гараж, в котором находилась машина жены Руслана Чагаровского – директора Октябрьского лесничества, который недавно заявил о массовой незаконной вырубке и вывозе деревьев с территории лесхоза.

"После выхода из вынужденного отпуска по уходу за ребенком директор Октябрьского лесхоза Руслан Чагаровский начал ревизию своего хозяйства – за месяц ревизия насчитала украденного леса на 80 млн гривен, в целом же, по прогнозам, за время его отсутствия убытков леса и государству был нанесен на 200 млн", – сообщил на своей странице в соцсети председатель общественной организации "Экологическая группа "Печенеги" Сергей Шапаренко.

Причина пожара и объем нанесенного ущерба устанавливаются.

Напомним, ранее Верховная Рада ввела уголовную ответственность за контрабанду леса-кругляка. Закон устанавливает жесткую криминализацию контрабанды леса-кругляка и ограничивает внутреннее потребление необработанного лесоматериала 25 млн кубометров в год. Документ также содержит пункт о запрете экспорта топливной древесины.

Также мы писали о том, как работает электронный учет древесины в Украине. Оказывается, что почти треть государственных лесхозов (27%), остается неподключенной к электронному учету древесины (ЭУД) – в частности, речь идет о лесхозах в подчинении Министерства образования, Министерства обороны, а также коммунальных лесов и лесов облавтодоров.

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