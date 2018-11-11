В Харькове неграмотные шантажисты вымогали у автовладельца тысячу гривен

В Харькове вымогатели отметились незнанием русского языка. Преступники заблокировали дверь автомобиля и требовали у владельца 1 000 гривен. При этом при написании записки с условиями и требовании шантажисты допустили немало ошибок. Фотография "послания" появилась на странице "Харьков City" в Facebook.

Авторы поста попытались расшифровать требования вымогателей-двоечников.

"Слегка ***** от правописания и количества ошибок, мы-таки сделали для вас краткое содержание этого послания. Переведите на счет в EasyPay 1000 грн, иначе на первый раз будут разбиты фары и порезана резина, а сумма увеличится вдвое. На второй раз машина будет сожжена", – говорится в сообщении.

Пот возмутил пользователей соцсетей.

"Их нужно поймать и от****ить орфографическим словарем", – написали в комментариях возмущенные пользователи.

А некоторые отметили, что такая вопиющая неграмотность связана с качеством образования в украинских школах.

Напомним, в Кировоградской области за вымогательство и получение взяток задержали оперуполномоченного сектора уголовного розыска одного из районных отделов полиции Кропивницкого и старшего оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из райотделов полиции Кировоградской области. Полицейский из Кропивницкого вымогал от местного жителя 12,5 тысяч гривен за "влияние" на коллег из городского и районного отделов полиции.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.