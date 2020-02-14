В Харькове сильно изменится погода: чего ждать 14 февраля

В регионе в День влюбленных будет тепло и сухо

/ Фото: Pixabay

В День Валентина, 14 февраля, в Харькове и области будет тепло и сухо. Так, днем столбики термометров, которые в последние дни показывали минусовые температуры, поднимутся до +3 градусов. В области ожидается от 0 до +5 градусов тепла.

Как сообщает Харьковский региональный центр с гидрометеорологии, в городе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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Как сообщал сайт "Сегодня", в Украине в пятницу, 14 февраля, будет не по-зимнему тепло, а небольшой снег и дождь прогнозируют только в западных областях.

"14 февраля в Украине без существенных осадков, только днем в западных областях небольшой снег и дождь", – говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

Ветер синоптики прогнозируют западный и юго-западный, 7-12 м / с. Температура установится на уровне 1 -6 градусов тепла, на юге страны местами – 7-10 градусов тепла. В Карпатах будет намного холоднее – 0-5 градусов мороза.

Напомним, в этом сезоне украинцы переживают аномально теплую зиму. В январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публиковали фото распустившихся из-за аномального тепла растений.

Впрочем, из-за отсутствия снега, а также слабых и непродолжительных морозов украинские эксперты прогнозируют резкое подорожание хлеба в стране. В то же время предсказывают рекордный урожай других культур.

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