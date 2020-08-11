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В Харькове скорая помощь попала в ДТП: есть пострадавшие (фото)

11 августа, 13:07

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Водитель легковушки получил открытый перелом ноги

В Харькове возле станции метро "Дворец спорта" автомобиль Daewoo столкнулся с каретой скорой помощи. В результате ДТП пострадал водитель легковушки, его госпитализировали в больницу.

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Как сообщает Харьков Times, ссылаясь на пресс-службу патрульной полиции, авария произошла 11 августа около 6:15 на проспекте Петра Григоренко, 2.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Как сообщили в местном Telegram-канале, ссылаясь на медиков, у водителя легковушки открытый перелом левой ноги, закрытый перелом правой ноги и многочисленные ушибы.

Видео: Telegram-канал/ТРУХА Харьков
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Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием медиков – на перекрестке улиц Коновальца и Сахарова перевернулась карета скорой помощи, пострадали три человека.

Также напомним, под Киевом скорая помощь попала в ДТП. В результате столкновения три человека получили травмы и были госпитализированы в больницу.

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