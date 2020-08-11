В Харькове скорая помощь попала в ДТП: есть пострадавшие (фото)

В Харькове возле станции метро "Дворец спорта" автомобиль Daewoo столкнулся с каретой скорой помощи. В результате ДТП пострадал водитель легковушки, его госпитализировали в больницу.
Как сообщает Харьков Times, ссылаясь на пресс-службу патрульной полиции, авария произошла 11 августа около 6:15 на проспекте Петра Григоренко, 2.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Как сообщили в местном Telegram-канале, ссылаясь на медиков, у водителя легковушки открытый перелом левой ноги, закрытый перелом правой ноги и многочисленные ушибы.
Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием медиков – на перекрестке улиц Коновальца и Сахарова перевернулась карета скорой помощи, пострадали три человека.
Также напомним, под Киевом скорая помощь попала в ДТП. В результате столкновения три человека получили травмы и были госпитализированы в больницу.
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