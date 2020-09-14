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В Харькове легковушка врезалась в "скорую" и загорелась (фото, видео)

14 сентября, 11:34

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Медики везли пациентку на операцию

В Харькове столкнулись скорая помощь и легковушка. В результате аварии пострадали три человека, а легковой автомобиль загорелся.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла 13 сентября около 23:30 у дома по улице Тюринская. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля KIA Optima выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи.

"Скорая" двигалась с включенными световыми спецсигналами в институт неотложной хирургии с пациенткой, которой было необходимо неотложное хирургическое вмешательство.

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В результате столкновения травмы получили 52-летний водитель "скорой", 21-летний фельдшер и 20-летний медицинский работник. Пациентку доставили в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

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Всех пострадавших с ушибами госпитализировали в Харьковскую областную больницу.

Видео: Telegram-канал/ Харьков тут

Ранее мы сообщали, что в Харькове возле станции метро "Дворец спорта" автомобиль Daewoo столкнулся с каретой скорой помощи.

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Также напомним, под Киевом скорая помощь попала в ДТП. В результате столкновения три человека получили травмы и были госпитализированы.

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