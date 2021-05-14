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В Харькове скованные влюбленные передумали снимать цепи – у них другие планы

14 мая, 17:54

Виктория Барановская Виктория Барановская

Представители Национального реестра рекордов продолжают наблюдать за установлением рекорда Сашей и Викой

Скованные харьковские влюбленные, спустя три месяца эксперимента, решили не снимать цепи и продолжить круглосуточно быть вместе.

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Об этом сообщает ТСН.

Оказалось, что Саша сделал Виктории предложение выйти за него замуж, а она согласилась. Пара решила снять цепи в ЗАГСе, во время бракосочетания. Кроме того, влюбленные решили продать цепь на аукционе, сейчас как раз ведут переговоры об этом.

Пара не жалеет о своем смелом решении, а представители Национального реестра рекордов подтвердили, что все пломбы остались целы. Даже нить, которая держала пломбу протерлось, экспертам пришлось повесить новую, чтобы фиксировать продолжение рекорда.

Влюбленные сковали себя в День святого Валентина, чтобы проверить свои чувства. Эксперимент должен был продлиться 3 месяца, то есть до 14 мая. Но, влюбленные решили иначе.

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/ Фото: ТСН

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