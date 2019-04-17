В Харькове "Славута" сбила насмерть 19-летнюю девушку

Авария произошла ночью недалеко от заправки

Фото: Информатор

В Харькове ночью 16 апреля в Киевском районе автомобиль "Славута" сбил 19-летнюю девушку. на улице Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

В 23:51 стражи порядка получили информацию о том, что возле автозаправочной станции произошла авария. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что 23-летний водитель легковушки совершил наезд на женщину-пешехода, которая пересекала дорогу в неположенном месте.

Пострадавшая от полученных травм скончалась в карете "скорой" помощи. Следователи полиции открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека".

Ранее сообщалось, что в Киеве в районе станции метро "Лыбедская" произошло ДТП. Там пьяный несовершеннолетний парень на угнанной Lancia протаранил Toyoya Prius полицейских.

Также в Харькове полиция задержала пьяного водителя Lexus, который устроил ДТП и сбежал с места аварии. По данным полиции, на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской водитель в Daewoo Lanos и продолжил движение, несмотря на "потерянные" номера. Вскоре копы задержали машину подозреваемого на проспекте Героев Сталинграда. В ходе общения с водителем элитного внедорожника патрульные заметили у него признаки опьянения. При этом шофер продолжал выпивать и после задержания.

Напомним, недавно в Запорожье полицейские устроили "киношную" погоню за пьяным угонщиком, который, как оказалось, должен был находиться под домашним арестом.

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