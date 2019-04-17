Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,21
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харькове "Славута" сбила насмерть 19-летнюю девушку

Сегодня, 15:26

Авария произошла ночью недалеко от заправки

Фото: Информатор

В Харькове ночью 16 апреля в Киевском районе автомобиль "Славута" сбил 19-летнюю девушку. на улице Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

В 23:51 стражи порядка получили информацию о том, что возле автозаправочной станции произошла авария. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что 23-летний водитель легковушки совершил наезд на женщину-пешехода, которая пересекала дорогу в неположенном месте.

Пострадавшая от полученных травм скончалась в карете "скорой" помощи. Следователи полиции открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека".

Ранее сообщалось, что в Киеве в районе станции метро "Лыбедская" произошло ДТП. Там пьяный несовершеннолетний парень на угнанной Lancia протаранил Toyoya Prius полицейских

Также в Харькове полиция задержала пьяного водителя Lexus, который устроил ДТП и сбежал с места аварии. По данным полиции, на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской водитель в Daewoo Lanos и продолжил движение, несмотря на "потерянные" номера. Вскоре копы задержали машину подозреваемого на проспекте Героев Сталинграда. В ходе общения с водителем элитного внедорожника патрульные заметили у него признаки опьянения. При этом шофер продолжал выпивать и после задержания.

Напомним, недавно в Запорожье полицейские устроили "киношную" погоню за пьяным угонщиком, который, как оказалось, должен был находиться под домашним арестом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, Харьков, смертельное ДТП

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове "Славута" сбила насмерть 19-летнюю девушку". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одессе легковушка подрезала трамвай: появилось видео ДТП

Сегодня, 15:08

Пострадала кондуктор – пожилая женщина травмировала пальцы рук

В центре Харькова пьяный иностранец устроил ДТП

Сегодня, 15:00

Пьяный иностранец на Renault врезался в две припаркованных иномарки

Самые красивые дамы UFC выдали классный бой. Силикон не помешал

Очень бесят: «покинутый» муж Регины Тодоренко набросился на жену

Знаменитая певица объявила о беременности в 44 года

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Ученые выяснили, какой сок избавит от проблем с позвоночником

Основания для вызова «скорой» — Супрун

Гройсман хочет повысить минимальную зарплату до $300 в месяц

С вещами на выход: власти планируют сносить "хрущевки"

Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото

На Kasta шикарная распродажа модных женских футболок

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Сегодня, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

Вчера, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Вчера, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

Вчера, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

В Украине готовят "Кровную месть"

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами