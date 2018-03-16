В Харькове слетел с трассы и загорелся грузовик (видео)

В Харькове на Окружной дороге сегодня, 16 марта, около 11:00 произошло ДТП с грузовиком. Об этом сообщили на странице "Харьков LIVE" в Facebook и в областной ГСЧС.

Фура слетела с трассы, перевернулась и загорелась. Отмечается, что огонь также перекинулся на автомобиль "Волга".

"ГСЧС удалось потушить возгорание. По словам очевидцев, на месте работает полиция и медики", – поделились спасатели.

Сейчас полиция выясняет, что стало причиной аварии. О пострадавших пока информации не поступало.

Напомним, автомобиль инкассаторов сбил женщину в Днепропетровской области. По словам очевидцев, женщина переходила дорогу в неположенном месте, в этот момент, инкассаторская машина, сдавая назад, задела ее.

Также сегодня сообщалось, что под Днепром водитель задавил мужчину и скрылся с места ДТП. По словам родственников погибшего, он работал на СТО и шел домой пешком вдоль трассы.

Кроме того, смертельно ДТП произошло на Волыни, там легковушка протаранила телегу с людьми: выжила только лошадь. Водитель допустил столкновение с повозкой, которая выехала на проезжую часть со второстепенной дороги. А двое мужчин, 41 и 45 лет, находившихся в телеге, погибли на месте. Водитель автомобиля скончался сегодня утром в медицинском учреждении.