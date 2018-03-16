В Харькове слетел с трассы и загорелся грузовик (видео)

Сегодня, 17:30

На место ДТП прибыли полицейские и медики

На месте ДТП. Фото: Харьков Live
На месте ДТП. Фото: Харьков Live

В Харькове на Окружной дороге сегодня, 16 марта, около 11:00 произошло ДТП с грузовиком. Об этом сообщили на странице "Харьков LIVE" в Facebook и в областной ГСЧС.

Фура слетела с трассы, перевернулась и загорелась. Отмечается, что огонь также перекинулся на автомобиль "Волга".

"ГСЧС удалось потушить возгорание. По словам очевидцев, на месте работает полиция и медики", – поделились спасатели.

Сейчас полиция выясняет, что стало причиной аварии. О пострадавших пока информации не поступало.

Напомним, автомобиль инкассаторов сбил женщину в Днепропетровской областиПо словам очевидцев, женщина переходила дорогу в неположенном месте, в этот момент, инкассаторская машина, сдавая назад, задела ее.

Также сегодня сообщалось, что под Днепром водитель задавил мужчину и скрылся с места ДТППо словам родственников погибшего, он работал на СТО и шел домой пешком вдоль трассы.

Кроме того, смертельно ДТП произошло на Волыни, там легковушка протаранила телегу с людьми: выжила только лошадьВодитель допустил столкновение с повозкой, которая выехала на проезжую часть со второстепенной дороги. А двое мужчин, 41 и 45 лет, находившихся в телеге, погибли на месте. Водитель автомобиля скончался сегодня утром в медицинском учреждении.
ДТП, грузовик, фура, загорелся

Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове слетел с трассы и загорелся грузовик (видео)". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Во время освидетельствования в больнице. Фото: скриншот

Скандал во Львове: Land Rover с пьяным главврачом коммунальной больницы остановили копы

Сегодня, 14:19

Это уже второй случай в этом году, когда медик садится за руль под влиянием алкоголя  

Происшествия

В Киеве машина упала в строительный котлован

Сегодня, 13:56

По всей видимости, водитель не увидел знаки о ремонте дороги  
Загрузка...

Запорожье

Фото: 061.ua

В центре Запорожья автобус протаранил маршрутку

Сегодня, 11:59

Столкновение произошло на остановке из-за невнимательного водителя

Запад

На местеаварии. Фото: Варта-1

Под Львовом работница таможни на Kia сбила двоих мужчин

Сегодня, 11:23

В результате аварии оба пешехода попали в больницу с серьезными травмами
Загрузка...