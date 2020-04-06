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В Харькове снова открылись рынки: как торгуют во время карантина (фото)

6 апреля, 12:53

Руслан Ровик

В городе возобновили работу продуктовых рынков

В Харькове после открытия продуктовых рынков, несмотря на ужесточение карантина, журналисты выяснили условия их работы.

Как сообщает местный портал "Накипело", в Минздраве разрешили возобновить работу торговых площадок в случае острой необходимости.

В то же время, многие харьковчане привыкли покупать продукты не в супермаркетах, а на рынках. При этом местные власти обязали торговцев соблюдать карантинные меры и проводить профилактические дезинфекции.

В каждом районе Харькова работают продуктовые рынки, на которых представлены овощи и фрукты довольно хорошего качества, и зачастую они дешевле, чем в супермаркетах. Такие рынки есть в каждом районе города.

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Один из самых популярных – Центральный рынок Харькова. Открыта только продуктовая часть базара, хотя ранее здесь можно было приобрести и одежду, и цветы, и инструменты. Здесь регулярно проводят дезинфекцию и каждый продавец, приходя на рабочее место, все обрабатывает раствором.

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Все продавцы в масках и резиновых перчатках, многие меняют их каждые два-три часа, но есть продавцы, которые делают это раз в день.

Одна из продавцов отметила, что у нее есть два дезинфектора, которым она старается максимально все обработать.

На данный момент в Харькове работают также Сумской рынок, который находится в самом центре города, рынки на Павловом Поле и Алексеевке тоже ведут активную торговлю.

Ранее мы писали, что в Харькове и области развернули 16 временных пунктов для приема людей с коронавирусом. Две из этих палаток установили на территории областной инфекционной больницы в областном центре.

Сообщалось также, что с одним из инфицированных харьковчан контактировали 16 медиков и им пришлось отправиться на самоизоляцию, рассказал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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