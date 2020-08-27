В Харькове появился внезапный "фонтан": вода достигала пятого этажа (видео)

В Харькове во дворе одного из домов появился очередной "фонтан". Вода, бьющая из разорванной трубы, достигала высоты пятого этажа.
Видео, сделанное очевидцами, опубликовано на Telegram-канале "СолнцеЛикий Харьков".
Автор сообщения указал, что инцидент произошел на проспекте Победы. Также из подписи можно сделать вывод, что в ближайших домах водоснабжение было отключено.
Напомним, ранее в Харькове посреди дороги на улице Полтавский шлях появился зловонный "фонтан". Вода разбегалась по дороге из-под канализационного люка.
Перед этим фонтан появился на пешеходном переходе посреди харьковской улицы Гвардейцев Широнинцев. Тогда пешеходам приходилось подыскивать обходные пути, чтобы перебраться на другую сторону дороги.
Также мы сообщали, что в Киеве, в микрорайоне Березняки произошел прорыв трубы. В результате появился мощный "фонтан", который "добивал" до верхних этажей девятиэтажного дома. На некоторых балконах были выбиты окна. Водители машин, припаркованных рядом с местом инцидента, поспешили убрать свои автомобили.
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