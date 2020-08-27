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В Харькове появился внезапный "фонтан": вода достигала пятого этажа (видео)

27 августа, 11:28

Руслан Ровик Руслан Ровик

Инцидент произошел на проспекте Победы

В Харькове во дворе одного из домов появился очередной "фонтан". Вода, бьющая из разорванной трубы, достигала высоты пятого этажа.

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Видео, сделанное очевидцами, опубликовано на Telegram-канале "СолнцеЛикий Харьков".

Автор сообщения указал, что инцидент произошел на проспекте Победы. Также из подписи можно сделать вывод, что в ближайших домах водоснабжение было отключено.

Видео: Telegram-канала "СолнцеЛикий Харьков"

Напомним, ранее в Харькове посреди дороги на улице Полтавский шлях появился зловонный "фонтан". Вода разбегалась по дороге из-под канализационного люка.

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Перед этим фонтан появился на пешеходном переходе посреди харьковской улицы Гвардейцев Широнинцев. Тогда пешеходам приходилось подыскивать обходные пути, чтобы перебраться на другую сторону дороги.

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Также мы сообщали, что в Киеве, в микрорайоне Березняки произошел прорыв трубы. В результате появился мощный "фонтан", который "добивал" до верхних этажей девятиэтажного дома. На некоторых балконах были выбиты окна. Водители машин, припаркованных рядом с местом инцидента, поспешили убрать свои автомобили.

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видео Харьков фонтан прорыв трубы

Источник: Сегодня

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