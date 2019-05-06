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В Харькове снова сожгли три авто

6 мая, 15:26

В полиции уже начали проверку по факту пожара

Фото: kh.dsns.gov.ua
Фото: kh.dsns.gov.ua.

В ночь на субботу, 4 мая, во дворе жилого дома на ул. Сергея Грицевца в Харькове пылали сразу три авто. Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о пожаре поступило в 3:39. Выехав на место происшествия, спасатели принялись тушить горящие Hyundai, Chevrolet Captiva и Chevrolet Cruze.

Огонь охватил моторные отсеки и частично кузова машин. Общая площадь возгорания составила 15 "квадратов". Спасателям удалось локализовать пожар в 4:15 и уже в 4:20 полностью ликвидировать возгорание. При этом удалось избежать возгорания соседних автомобилей. 

В полиции уже начали проверку по факту пожара. Как сообщили в отделе коммуникации областного управления Национальной полиции, следователь решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители устанавливают сумму убытков и причины возгорания "железных коней".

Фото: kh.dsns.gov.ua

За день до этого в Харькове возле многоэтажки на улице Амосова горели два автомобиля. Сообщение о возгорании поступило в Немышлянский отдел полиции 3 мая в 02:28. Пожар оперативно потушили сотрудник ГСЧС в Харьковской области.

Также сообщалось, в Харьковской области в результате поджога сгорели два автомобиля. Renault Duster сгорел полностью. В результате пожара огонь перекинулся на гараж и нанес ущерб автомобилю Mazdа, который находился в гараже. Межу тем СМИ сообщают, что автомобили принадлежали супружеской паре, которые являются бизнесменами. 

Ранее в Харькове ночью сожгли иномарку. Около трех часов ночи вспыхнула машина, припаркованная во дворе многоэтажки.

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Тег авто, пожар, автомобили, ГСЧС, причины возгорания

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

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