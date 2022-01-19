В Харькове снова судят мажора на Infinity – следим за заседанием (онлайн)

Суд рассматривает 19 января вопрос о содержании под стражей 16-летнего Николая Харьковского, который 26 октября 2021 года на автомобиле Infiniti столкнулся с Chevrolet – погиб 58-летний водитель Chevrolet Игорь Носов.
Видео из зала суда опубликовал Суспільне Харків.
Прокуратура просит продлить арест Харьковского на два месяца.
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В связи с больничным судьи Юлии Сиренко ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания обвиняемого под стражей рассмотрит судья Ирина Благая.
Хронология событий
- В Харькове на проспекте Гагарина произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек.
- Удар был такой силы, что оба автомобиля буквально разорвало на части. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity госпитализировали.
- Водителем оказался 16-летний подросток-мажор. Иномарку ему на днях подарили родители. Выяснилось, что подросток уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей.
- Парень уже разбил Рorsche Cayenne, Toyota Camry и много других машин. Также он отправил блогеру Анне Кривуц видео, как пересекает двойную сплошную и ездит на красный свет.
- На странице подростка в Instagram можно увидеть множество видео ночных поездок, в частности с нарушением правил дорожного движения. На одной из записей парень обматерил полицейского. Сейчас видео со страницы удалено.
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