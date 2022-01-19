В Харькове снова судят мажора на Infinity – следим за заседанием (онлайн)

Прокуратура просит продлить арест виновника аварии на два месяца

Суд рассматривает 19 января вопрос о содержании под стражей 16-летнего Николая Харьковского, который 26 октября 2021 года на автомобиле Infiniti столкнулся с Chevrolet – погиб 58-летний водитель Chevrolet Игорь Носов.

Видео из зала суда опубликовал Суспільне Харків.

Реклама

Прокуратура просит продлить арест Харьковского на два месяца.

В связи с больничным судьи Юлии Сиренко ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания обвиняемого под стражей рассмотрит судья Ирина Благая.

Хронология событий

В Харькове на проспекте Гагарина произошла ужасная авария . Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек.

. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек. Удар был такой силы, что оба автомобиля буквально разорвало на части . На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity госпитализировали.

. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity госпитализировали. Водителем оказался 16-летний подросток-мажор. Иномарку ему на днях подарили родители. Выяснилось, что подросток уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей.

Парень уже разбил Рorsche Cayenne, Toyota Camry и много других машин. Также он отправил блогеру Анне Кривуц видео, как пересекает двойную сплошную и ездит на красный свет.

Рorsche Cayenne, Toyota Camry и много других машин. Также он отправил блогеру Анне Кривуц видео, как пересекает двойную сплошную и ездит на красный свет. На странице подростка в Instagram можно увидеть множество видео ночных поездок, в частности с нарушением правил дорожного движения. На одной из записей парень обматерил полицейского. Сейчас видео со страницы удалено.

Ранее мы писали: