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В Харькове снова зафиксировали смертельно опасную болезнь

17 июня, 14:07

Руслан Ровик Руслан Ровик

Мужчина отравился, отведав вялено-копченую рыбу домашнего приготовления

В Харьковской области зарегистрировали случай ботулизма – в поселке Боровая госпитализировали 68-летнего мужчину.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

Врачи диагностировали у 68-летнего пациента инфекционно-токсический шок. По словам родственников, накануне мужчина ел вялено-копченую рыбу, изготовленную в домашних условиях.

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Пенсионера доставили в больницу, он находится в тяжелом состоянии.

Двоится в глазах, не можете глотнуть или высунуть язык, трудно пошевелить мышцами лица, меняется тон голоса? Все это первые признаки смертельно опасной болезни – ботулизма. Запомните их, ведь именно они помогут не спутать эту болезнь с обычным отравлением и не потерять драгоценное время на введение сыворотки.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как уберечься от ботулизма, готовя домашнюю консервацию.

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Также мы сообщали о том, как в Чернигове перед новым годом зарегистрировали три случая заболевания ботулизмом.Люди оказались в реанимации в состоянии средней тяжести.

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отравление рыба харьковская область ботулизм

Источник: Сегодня

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