В Харькове сняли на видео водителя: управлял машиной, сидя на табуретке

В Харькове сняли на видео необычную машину – без окон, дверей, бампера и крыльев – только с каркасом и двигателем. Управлял автомобилем мужчина, сидящий на табуретке.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект № 2342, который предусматривает растаможку т. н. евроблях по новой формуле. Законопроект предусматривает растаможку авто за 35% от его стоимости с учетом всех налогов.

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Между тем, на первичном рынке Украины объемы продаж бывших в употреблении автомобилей, который формируется за счет импортных поставок, в январе-октябре 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос в четыре раза – до 349 тыс. авто. При этом в Украине в целом вырос спрос на новые легковые авто.

В октябре украинцы зарегистрировали 27 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом, что в 2,3 раза больше прошлогоднего октября.

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