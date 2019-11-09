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В Харькове сняли на видео водителя: управлял машиной, сидя на табуретке

9 ноября, 15:26

Водитель управлял автомобилем, сидя на табуретке

В Харькове сняли на видео необычную машину – без окон, дверей, бампера и крыльев – только с каркасом и двигателем. Управлял автомобилем мужчина, сидящий на табуретке.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект № 2342, который предусматривает растаможку т. н. евроблях по новой формуле. Законопроект предусматривает растаможку авто за 35% от его стоимости с учетом всех налогов.

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Между тем, на первичном рынке Украины объемы продаж бывших в употреблении автомобилей, который формируется за счет импортных поставок, в январе-октябре 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос в четыре раза – до 349 тыс. авто. При этом в Украине в целом вырос спрос на новые легковые авто.

В октябре украинцы зарегистрировали 27 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом, что в 2,3 раза больше прошлогоднего октября.

Также новости "Сегодня" узнавали, какие схемы используют автоворы и как защитить cвой автомобиль:

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Харьков автомобили харьковчанин

Источник: Сегодня

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