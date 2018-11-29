В Харькове собрали деньги для фронтовых медиков

В Харькове провели аукцион, на котором собрали деньги для фронтовых медиков. Организовать торги ArtAid решили писатель Сергей Жадан и представители Харьковской школы архитектуры. 29 ноября с молотка ушло 19 картин кисти шестнадцати современных авторов.

По словам основателя ХША Олега Дроздова, жанровое и техническое разнообразие переданных для аукциона картин велико: пейзажи и натюрморты, графика и живопись, высказывания о войне и мире.

Так, работу известного в Европе мастера стрит-арта Гамлета Зиньковского "Мой дом успеха стоит на холме, выстроенном из ошибок и неудач" приобрели за 220 000 грн, две картины члена Королевского общества живописцев и графиков Великобритании Павла Макова — за 185 000 и 110 000 грн, а за работу известного живописца Романа Минина "Шахтеры пишут письмо Данте" выручили 90 000 грн.

Как рассказали организаторы аукциона, планировалось собрать 90 000 грн для волонтеров фронтовой медицинской службы "Ульф", чтобы те смогли приобрести аппарат UProbe4-5C для выявления внутреннего кровотечения. Однако удалось заработать почти в 11 раз больше — 980 000 грн. На эти средства медики смогут приобрести еще и внедорожник.

По словам волонтера "Ульфа" Юлии Сидоровой, это будет автомобиль для доставки раненых с линии фронта, поэтому нужно, чтобы он был крепким, способным передвигаться по бездорожью, а внутри — будет удобное место для транспортировки.

Ране мы писали, что первое издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" продали на аукционе за 225 тысяч долларов. Цену в ходе торгов подняли в три раза.

А в Латвии за 30 тысяч долларов продали автомобильный номер "Москвича", на котором разбился Цой. Доверенность Цоя на машину ранее была продана за 39 тысяч долларов.