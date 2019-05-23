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В Харькове сообщили о минировании десятков торговых центров, вокзала и аэропорта

23 мая, 20:30

Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории

Спецслужбы на выезде. Получая сообщение, в городе мобилизуются спасатели, копы, кинологи и медики. Фото: dp.informator.ua
Спецслужбы на выезде. Получая сообщение, в городе мобилизуются спасатели, копы, кинологи и медики. Фото: dp.informator.ua.

В Харькове полиция проверяет информацию о минировании 23 торговых центров, а также аэропорта и железнодорожного вокзала.

Как информирует отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, сообщение об угрозе взрыва на 25 объектах поступило на электронную почту полиции в четверг, 23 мая, около 17:30.

"На место происшествия выехали следственно-оперативные группы подразделений полиции, специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории", – сообщили в полиции.

Тем временем, в Киеве продолжают "минировать" общественные заведения. В соцсетях сообщалось, что были "заминированы" Киевская городская клиническая больница № 7 и родильный дом № 4. Из медицинских учреждений экстренно были эвакуированы люди. Например, тяжелобольные и пациенты после операции прямо на кроватях ждали, пока минеры проверят здание больницы.

Добавим, недавно в Днепре и Кривом Роге полицейские искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. Мы также сообщали, что в Днепре за два дня лже-минеры сообщили о "бомбах" в 46 городских зданиях.

Кроме того, в Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали.


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Тег Харьков, эвакуация, минирование, лжеминирование

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