В Харькове сообщили о минировании пяти вузов: проводится эвакуация

Сообщение о взрывчатке в учебных заведениях поступило сегодня утром

В Украине участились случаи ложного минирования. Фото: facebook.com/gunp.odessa.

В Харькове неизвестные сообщили о минировании пяти высших учебных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как рассказали копы, сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях пришло сегодня утром. Целью "минеров" стали вузы на проспекте Науки, улице Маршала Бажанова, Сумской и площади Конституции.

На данный момент по адресам выехали следственно-оперативные группы и взрывотехники. Проводится эвакуация граждан. Также правоохранители осматривают помещения и прилегающие территории.

Напомним, не так давно в городе Купянск Харьковской области полицейские задержали местного жителя, который сообщил минировании местного ювелирного магазина.

Отметим, что телефонные террористы не первый раз поднимают по тревоге экстренные службы. Не так давно под "горячую руку" минера попали четыре университета в Днепре.

Также мы писали о том, что первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что за шквалом звонков и электронными писем с ложными сообщениями о минировании различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР". Объектами минирования становятся торговые центра, супермаркеты, гостиницы, аэропорты, вокзалы, рестораны, театры, храмы, больницы и школы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове сообщили о минировании пяти вузов: проводится эвакуация". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"