В Харькове состоится суд над серийным маньяком, который насиловал женщин в лифтах

Жертвами насильника стали пять женщин в возрасте от 16 до 22 лет

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В Харькове за серию изнасилований будут судить 47-летнего мужчину. Его жертвами стали пять женщин в возрасте от 16 до 22 лет. Нападающий действовал в разных районах города и каждый раз одинаково: выслеживал девушек, которые поздно вечером возвращались домой. Ждал момента, когда сможет зайти с ними в лифт один на один, затем блокировал движение подъемника и насиловал. Задержанному, который уже был судим за умышленное убийство и изнасилование, уже объявлено о подозрении. Суда он будет ждать под стражей.

"Он преследовал девушек от общественного транспорта, или от метро. Около 200-300 метров шел за ними до их жилья, вместе с ними проникал в подъезд. Затем вместе с ними заходил в лифт дома, где они проживали. И там совершал свои преступные действия", – сообщила старший следователь следственного управления Нацполиции Харьковской области Юлия Шилова.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали об еще одном, потрясшем Харьков преступлении: мужчина избил и изнасиловал 12-летнюю школьницу. Девочка самостоятельно вернулась домой, после чего ее с травмами и ушибами доставили в больницу.

Также вместе с психологами мы разбирались, как вести себя с публичными извращенцами. Мастурбация в общественных местах – это не смешной случай из жизни, а фактически бесконтактное изнасилование; терпеть это – значит позволять себя насиловать, считают психологи.

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