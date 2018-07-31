В Харькове состоялся энергетический хакатон

В течение 7 часов участники в малых группах работали над решением реальных задач из практики энергетической компании

27 июля энергетическая компания ДТЭК и корпоративный акселератор Radar Tech в рамках совместного проекта по развитию технологических проектов Energy accelerator провели в Харькове хакатон Kharkov Energy Idea Garage.

В течение 7 часов участники в малых группах работали над решением реальных задач из практики энергетической компании, которые возможно решить тем или иным продуктом, обрабатывали вопрос конечного потребителя, уместных бизнес-моделей и удачных стратегий выхода проектов на рынок.

К этапу финальных презентаций после интенсивных рабочих сессий в группах и менторских консультаций дошло 8 команд. Победителями стали 3 команды – "Ноль", которая предложила оцифровку показаний старых аналоговых счетчиков; сервис для диджитализации складского учета и материально-производственных запасов "QR Smarty", а также "Cool team", которая разработала комплекс решений для очистки труб конденсатора энергетического блока. По решению экспертов эти три решения попадают сразу в полуфинал Energy accelerator и пройдут пятидневный лекционный интенсив по основам технологического бизнеса в энергоотрасли.

Отметим, совместная программа по развитию технологических проектов в энергетике и смежных отраслях от Radar Tech и ДТЭК, Energy accelerator, нацелена на поддержку и развитие молодых предпринимателей, которые в будущем могут стать инновационными партнерами энергетической компании ДТЭК. Из всех поданных на конкурс заявок жюри проекта выберет 10 участников, которые пройдут 3-месячный курс интенсивного обучения у экспертов энергетической и стартап-отрасли. Наиболее перспективные и интересные команды получат возможность стать коммерческими партнерами ДТЭК.