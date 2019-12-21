В Харькове состоялся грандиозный фестиваль танцев

В Харькове, где ранее открыли инклюзивную студию танца, состоялся всеукраинский новогодний фестиваль танца. Собралось около трех с половиной тысяч участников. Младшей – три годика. На фестивале зрители смогли увидеть различные номера – от народных танцев до лазерного шоу.

По словам организаторов, это крупнейший танцевальный конкурс страны.

Корреспонденты "Сегодня" побывали за кулисами этого грандиозного праздника.

За несколько минут до выступления маленькая Полина повторяет свой главный трюк. Она – солистка группы, и нисколько не волнуется, потому что уверена: команда ее не подведет.

"Мне хотели сделать номер, но сказали, чтобы у меня была подтанцовка. Потому что я еще не могу сама выступать, потому что я для этого возраста маловата. Знаю то, что мы все постараемся", – говорит участница фестиваля танцев Полина.

Первые танцоры вышли на сцену в 8 утра, и каждый – со своим уникальным номером.

Участники приехали со всей страны. Есть маленькие коллективы – от нескольких детей, а есть и очень большие, в которых участников – больше сотни.

Именно на такие большие коллективы охотятся руководители эстрадных шоу, говорят организаторы фестиваля. Поэтому именно этот конкурс может стать мостом к заветной большой сцене.

Но в этом году себя могут показать еще и вокалисты.

"В этом году мы создали новые номинации. Есть такие номинации, как перформанс, таким образом мы выделяем самых сильных участников, и уже на сегодняшний момент их более 20", – рассказала организатор фестиваля Рашель Кухтина.

Этот танцевальный конкурс проводится уже четвертый год подряд. И ни разу его не пропускала депутат Харьковского областного совета Юлия Светличная.

"Показывали фантастические выступления. Правильное дело – поддерживать молодежь и деток в их желании развивать таланты и реализовываться. Мы были рядом с этим мероприятием, и будем дальше поддерживать добрые, светлые дела", – заявила депутат Харьковского областного совета Юлия Светличная.

В этом году за звание лучших соревнуется 3,5 тыс. детей. Самые талантливые получат не только кубки, но и возможность выступить на международных конкурсах.

Ранее мы писали о том, как команда харьковских пенсионерок-черлидеров победила в национальном чемпионате. Как оказалось, в ходе соревнований пенсионерки обошли команды, в которые входили соперницы вдвое младшего возраста.

А тем временем, зажигательный рекорд установили в Доминикане. 442 пары танцоров вошли в историю, выполнив одновременно танец меренге. Новый рекорд Гиннеса зафиксировали в Санта Доминго – столице Доминиканы.

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