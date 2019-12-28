В Харькове создали впечатляющие символы 2020 года из шоколада: видео

Скульптуры из шоколада весят по два с половиной килограмма и будут стоять целый год

Харьковские кондитеры создали впечатляющий сладкий символ грядущего года. Из шоколада изготовили двух с половиной килограммовых крыс. Моделью служил главный герой мультфильма "Рататуй" Реми. Над скульптурами из черного и молочного шоколада команда работала около месяца. А вот последний этап – отлив в форме – занял всего несколько часов. Одна такая крыса стоит почти семь тысяч гривен. А вот крысок поменьше, весом в полкило, можно купить по 500 гривен. Своих съедобных свойств сладости не будут терять в течение года. Правда, покупатели, говорят, что вряд ли будут долго растягивать удовольствие.

"Это символ этого года. Они здесь очень милые и симпатичные. Когда ты чувствуешь запах шоколада, вкус его, сразу настроение становится лучше. Какое-то ощущение праздника появляется", – делится Елена Аксенова, жительница Харькова.

Роман Чистов, шоколатье:

"На самом деле, это не только лакомство. Оно может служит как скульптура и как хорошим сувениром из шоколада. Потому что сама фигура может стоять более 10 лет".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, где в Киеве их можно увидеть крыс и загадать желание. В зоопарке Киева для крыс соорудили деревянный домик на Острове зверей.

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