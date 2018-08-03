В Харькове спасатели 16 часов боролись с пожаром в академии

Сегодня, 09:26

К борьбе с огнем привлекали 23 единицы техники и 116 пожарных

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Пожар в центре Харькова, который вспыхнул на крыше Украинской инженерно-педагогической академии, спасатели тушили около 16 часов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"2 августа в 15:07 дежурному смены оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре, возникшем по улице Университетская,12 в учебном корпусе Украинской инженерно-педагогической академии", – говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что горит крыша двухэтажного учебного корпуса. Локализовать пожар удалось лишь к 18:00.

В 7:05 следующего дня, 3 августа, пожар был ликвидирован на площади 800 квадратных метров кровли и 500 квадратных метров перекрытия. К борьбе с огнем привлекались привлекались 23 единицы техники и 116 человек личного состава.

Напомним, ранее в сети появилось видео этого пожара, снятое с высоты птичьего полета.

Ранее мы писали о пожаре в помещении общежития в Шевченковском районе Запорожья. Как оказалось, на третьем этаже общежития вспыхнул мусор. На месте работали три единицы техники и восемь спасателей. Огонь был оперативно ликвидирован.

Также мы писали о том, как в ночь на 22 июля в Одессе возле жилого дома произошел пожар: вспыхнули четыре автомобиля. Инцидент произошел примерно в 3:40 на улице Балковская. Около 4:00 пожар удалось ликвидировать.
Харьков, пожар, вуз, ГСЧС

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Источник:

"Сегодня"

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