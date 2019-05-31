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В Харькове спасатели на руках вынесли бабушку из горящего дома

31 мая, 11:35

Пожарные эвакуировали из пятиэтажки 10 человек

В центре Харькова пожарные ликвидировали серьезный пожар
В центре Харькова пожарные ликвидировали серьезный пожар. Фото: ГСЧС

В центре Харькова спасатели вынесли из горящего дома 91-летнюю пенсионерку и эвакуировали еще 10 человек из соседних квартир.

Как заявили в пресс-службе областного управления ГСЧС, сообщение о возгорании в жилом доме по проспекту Александровскому поступило 30 мая, в 11:48. На месте происшествия пожарные установили, что очаг возгорания находится на кухне квартиры второго этажа.

К моменту прибытия бойцов ГСЧС пламя успело охватить мебель и домашние вещи. Общая площадь пожара составила пять квадратных метров. Из-за сильного задымления спасателям пришлось эвакуировать 10 жильцов с верхних этажей, а 91-летнюю пенсионерку, которая находилась на одном этаже с горящей квартирой, борцы с огнем вынесли на руках.

Вскоре спасателям удалось локализовать огонь, а в 12:40 – полностью ликвидировать. В данный момент эксперты устанавливают причину чрезвычайного происшествия, а также сумму ущерба.

Напомним, ранее в Киеве на улице Бережанской из-за возгорания неизвестного вещества на заправке станции погиб сотрудник АЗС. Причину пожара и взрыва выясняют сотрудники полиции.

Также в Кропивницком пожар с последующими взрывами на газовой заправке уничтожил 18 автомобилей, еще 10 – повредил. Кроме того, пожар повредил кровлю неэксплуатируемого здания на площади 200 "квадратов". К тушению огня привлекалось 85 человек и 19 единиц техники ГСЧС. Также мы писали о том, что в результате взрыва пострадали двое сотрудников ГСЧС. Их с ожогами доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.


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Тег Харьков, пожар, бабушка, старушка, пожарные, ГСЧС

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