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В Харькове спасатели тушат масштабный пожар: слышны взрывы (видео)

9 декабря, 00:41

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По информации СМИ, горит мусорная свалка

В ночь на среду, 9 декабря, в Харькове произошел пожар.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков 1654".

По информации СМИ, горела свалка несанкционированного мусора. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Отмечается, что были слышны взрывы, все подробности происшествия уточняются.

Всего на месте пожара работают четыре отделения.

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Видео: h_saltovka
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Ранее мы писали, что в селе Водяное Широковского района Днепропетровской области произошел пожар в жилом доме, погибли две женщины.

Ранее мы писали, что в Черкасской области горел частный дом. В результате пожара погибли три человека, среди них — ребенок.

Также напомним, в Одесской области горел частный дом. Погибли двое малолетних детей. Пожар начался в комнате частного дома на площади 30 кв. м.

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Харьков спасатели пожар
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