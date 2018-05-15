В Харькове спецслужбы РФ пытались похитить иностранца: появились подробности, фото и видео

В Харьковской области группа наемников пыталась похитить гражданина России, который с 2014 года проживает в Украине, и насильно вывезти его на родину. Как сообщают в пресс-центре СБУ, россиянина, который не согласен с агрессивной политикой Кремля, хотели передать спецслужбам соседнего государства.

По данным ведомства, по заказу российских спецслужб за выполнение "работы" взялись жители Харьковской области во главе с бывшим сотрудником милиции. За выполнения операции главарю полагалось вознаграждение в 23 000 долларов США.

"Злоумышленники периодически работали на территории России, ранее уже были осуждены за насильственные преступления в Украине и привлекались к административной ответственности в РФ", – уточнили в пресс-центре.

Для похищения россиянина, которое хотели устроить в его доме, были привлечены представители местного криминалитета.

"С использованием снотворных препаратов россиянина планировалось переправить через государственную границу Украины на территорию России для передачи представителям спецслужб РФ", – добавили в СБУ.

Украинские правоохранители пресекли вывоз россиянина за границу, задержали всех участников преступной группы при расчете с непосредственными похитителями, а также изъяли 23 000 долларов.









Открыто уголовное производство по статьям "государственная измена" и "незаконное лишение свободы или похищение человека".

Напомним, ранее в Харьковской области СБУ пресекла деятельность агентов российских спецслужб. Правоохранители задержали трех участников агентурной сети, среди которых офицер Нацполиции.

Также мы писали о разоблачении сотрудниками СБУ канала поставки оружия и боеприпасов в Харьковскую область из зоны боевых действий на Донбассе.