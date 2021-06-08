В Харькове ссора экс-супругов едва не закончилась смертью ребенка (видео)

На кадрах видно, как мужчина хватает девочку и держит изо всех сил, а женщина в этот момент пытается ее забрать

В Харькове конфликт супружеской пары чуть не закончился смертью ребенка.

Реклама

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Харьков Life".

На кадрах видно, как мужчина хватает ребенка и держит изо всех сил, а женщина в этот момент пытается его забрать. Маленькая девочка плачет, однако ее родителей это не останавливает.

Как сообщили правоохранители, конфликт между парой возник из-за вопроса, с кем останется ребенок после развода.

Реклама

"Во время конфликта за гражданку вступился 38-летний мужчина, к которому она обратилась за помощью. В дальнейшем он обратился в Харьковский районного управления полиции №1 с заявлением о том, что его избили. В свою очередь, 39-летний отец ребенка написал заявление о том, что 38-летний мужчина применил в отношении него слезоточивый газ", – сказано в заявлении.

Также в Нацполиции области "Сегодня" рассказали, что по факту происшествия открыто два уголовных производства.

"Ребенок не пострадал, пока что никто не задержан", – заявила спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.

Как сообщалось ранее, в Запорожье после последнего звонка выпускники школы подрались с мужчиной.

Кроме того, в селе Матвеевка сын задушил отца из-за отказа переключить телевизор. Правоохранителям мужчина признался, что в день трагедии пришел домой выпивший. Попросил отца приглушить телевизор и переключить канал, однако тот не согласился. В итоге сцепились так, что дошло до убийства.