В Харькове столкнулись две легковушки: два человека получили травмы

Вчера, 15:58

Пострадавших госпитализировали в больницу


Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове столкнулись два легковых автомобиля. Травмы получили два человека, сообщили в пресс-службе местной полиции.

ДТП произошло вечером 24 ноября на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Ньютона. Столкнулись автомобили "ВАЗ" и "Mazda". В результате аварии пострадали двое пассажиров: 41-летний мужчина получил ушибы, перелом ключицы и ребер, а 48-летний – закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы.

"Следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествийв которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человекПремьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах. 
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