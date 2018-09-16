В Харькове столкнулись легковушки: двое погибших

На месте ДТП скончались водитель и пассажир одного из автомобилей

В Харькове столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло сегодня, 16 сентября, около 12:00 на Мерефянском шоссе. Столкнулись два автомобили Daewoo Lanos и Renault. В результате столкновения на месте происшествия скончались 80-летний водитель и 79-летняя женщина-пассажир Daewoo.

"Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – добавили в полиции.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.