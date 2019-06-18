В Харькове столкнулись грузовик и микроавтобус: есть пострадавшие

Одному из пострадавших в результате ДТП оторвало руку







В Харькове столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. В ДТП пострадали два человека, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Жуткая авария произошла сегодня в 4:40 на окружной дороге в Немышлянском районе города. Как выяснилось, Volkswagen, под управлением 43-летнего водителя, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с "ГАЗ".

В результате ДТП водителю Volkswagen оторвало руку. Также пострадал 64-летний пассажир "ГАЗ": мужчина получил перелом руки. Их доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

"Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Немышлянского отдела полиции. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства аварии", – рассказали в полиции.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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