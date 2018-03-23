В Харькове столкнулись маршрутка, грузовик и два ВАЗа: фото
Двое пострадавших в "копейке" были госпитализировали
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Фото: полиция
Маршрутный автобус, грузовой автомобиль МАЗ, а также автомобили ВАЗ-21063 и ВАЗ-2101 столкнулись сегодня, 23 марта, в Харькове. По данным пресс-службы патрульной полиции, авария произошла около 6:25 утра на ул. Баррикадной, 53.
В результате аварии пострадали два человека – водитель и пассажир "копейки". Их госпитализировали.
На место полицейские вызвали следственно-оперативную группу, сотрудники которой будут устанавливать обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что в Луцке столкнулись две маршрутки. Вследствие ДТП травмированы одиннадцать пассажиров, двое из них попали в больницу.
А в Бердянске произошла крупная авария с участием пассажирского автобуса, в которой погибли два человека. Позже выяснилось, что трое пострадавших жили в окрестных селах и работали в Бердянске.
Также мы писали, что ДТП с маршруткой в Запорожье, которая перевернулась на улице Днепровское шоссе, произошло во время попытки обгона на большой скорости.
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