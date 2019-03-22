В Харькове столкнулись служебная машина полиции и Mercedes: опубликованы фото

В результате происшествия обошлось без пострадавших

В Харькове столкнулись служебная машина полиции и Mercedes: опубликованы фото Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4d1/5f4/5c94d15f4d2e8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4d1/5f4/5c94d15f4d2e8.jpg 2019-03-22T14:18:27+02:00 Харьков В результате происшествия обошлось без пострадавших

В центре Харькова утром 22 марта произошло ДТП с участием служебной машины патрульной полиции и Mercedes.

Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, происшествие случилось около 09:40 на перекрестке улиц Полтавский Шлях и Университетской.

После столкновения Mercedes-Benz и патрульной Toyota Prius, к счастью, обошлось без пострадавших, однако машины получили механические повреждения.





"На обоих водителей автомобилей были составлены протоколы по статье "нарушение правил дорожного движения". В дальнейшем материалы о ДТП будут переданы на рассмотрение суда", - заявили в полиции.

Напомним, 21 марта, около двух часов ночи на 45 км автодороги Киев – Харьков произошло масштабное ДТП. Водитель Opel Omega не справился с управлением, слетел на обочину и перевернулся. При этом чудом ни сам шофер, ни его пассажиры в аварии не пострадали.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.