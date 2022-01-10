В Харькове студент из Конго привез малярию – он в больнице

В Харькове зафиксировали первый случай малярии в 2022 году. Болезнь нашли у студента из Республики Конго.
Об этом сообщили в Харьковском лабораторном центре.
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Во время прохождения медосмотра в городской студенческой больнице у парня обнаружили возбудители малярии. Он родом из Республики Конго и в Харьков приехал на учебу.
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В результате студента госпитализировали в терапевтическое отделение.
Кроме того, по месту жительства больного специалисты провели эпидемиологическое расследование и ввели комплекс противоэпидемических мероприятий.
В Харькове женщина с малярией попала в больницу
В Харькове зарегистрирован завозной случай тропической малярии. Заболевшая – 42-летняя местная жительница, которая вернулась из Нигерии в Украину 16 августа.
"Во время пребывания в вышеупомянутой стране малярией не болела, но отмечала укусы комаров. Индивидуальную химиопрофилактику до выезда и во время пребывания не проводила", – говорится в сообщении.
При проведении эпидемиологического расследования установлено, что 20 августа у женщины появились клинические признаки заболевания:
- общая слабость;
- головная боль;
- повышение температуры до 38,5.
Но за медицинской помощью она обратилась только 24 августа. Больную госпитализировали и при обследовании у нее были обнаружены возбудители тропической малярии.