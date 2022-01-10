В Харькове студент из Конго привез малярию – он в больнице

По месту жительства больного специалисты провели эпидемиологическое расследование

В Харькове нашли случай малярии. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове зафиксировали первый случай малярии в 2022 году. Болезнь нашли у студента из Республики Конго.

Об этом сообщили в Харьковском лабораторном центре.

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Во время прохождения медосмотра в городской студенческой больнице у парня обнаружили возбудители малярии. Он родом из Республики Конго и в Харьков приехал на учебу.

В результате студента госпитализировали в терапевтическое отделение.

Кроме того, по месту жительства больного специалисты провели эпидемиологическое расследование и ввели комплекс противоэпидемических мероприятий.

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В Харькове женщина с малярией попала в больницу

В Харькове зарегистрирован завозной случай тропической малярии. Заболевшая – 42-летняя местная жительница, которая вернулась из Нигерии в Украину 16 августа.

"Во время пребывания в вышеупомянутой стране малярией не болела, но отмечала укусы комаров. Индивидуальную химиопрофилактику до выезда и во время пребывания не проводила", – говорится в сообщении.