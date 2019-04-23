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В Харькове студенты-иностранцы пытались задушить таксиста

Сегодня, 15:46

Нападавших задержали военные, которые услышали призыв о помощи

Вчера, 22 апреля, двое военнослужащих 5 Слобожанской бригады предотвратили конфликт между таксистом и студентами-иностранцами, которые едва не задушили водителя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Ночью, около часа, гвардейцы, которые круглосуточно охраняют консульское учреждение, услышали крики "Помогите!". Приблизившись к авто, увидели, как четверо молодых людей оказывают агрессивные действия в отношении таксиста. Военные оперативно прекратили правонарушение, вызвали полицию и мобильную группу быстрого реагирования, которые задержали нападавших.

При осмотре места происшествия обнаружили травматический пистолет и нож. Другие подробности пока не сообщаются.

Тем временем, киевская полиция задержала мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве таксиста и сожжении его тела. Им оказался гражданин Республики Беларусь, 1990 года рождения, которого на родине разыскивали за мошенничество. В последнее время он проживал в Киеве.

Ранее в Бердянске жестоко убили таксиста.

Также мы сообщали о том, что не так давно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина с деревянной палкой напал на таксиста и ограбил его.

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Тег такси, нападение, студенты, нож, иностранцы, таксист

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