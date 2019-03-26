В Харькове суд наказал маршрутчика, который избил женщину-инвалида

Водитель несколько раз ударил женщину, из-за чего она выпала из салона

Маршрутка в Харькове. Иллюстрация. Фото: Таисия Ерохина, Сегодня

В Харькове суд наказал маршрутчика, который избил женщину-инвалида //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7d0/63b/5c87d063bfec8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7d0/63b/5c87d063bfec8.png 2019-03-26T17:11:01+02:00 Харьков Водитель несколько раз ударил женщину, из-за чего она выпала из салона

Суд в Харькове наказал водителя маршрутки, который избил женщину-инвалида. Об этом говорится в приговоре Октябрьского районного суда от 21 марта, передает Depo.Харкив.

По данным суда, обвиняемый, работая водителем маршрутки №1611, днем ​​14 ноября 2018 остановился на автобусном терминале на улице Полтавский Шлях в Харькове. В салон вошла женщина и предъявила льготное удостоверение инвалида второй группы. Водитель отказал пенсионерке в бесплатном проезде и потребовал от нее, чтобы она оставила салон. В свою очередь женщина отказалась выходить.

Тогда мужчина начал ругаться и выражаться ненормативной лексикой в ​​адрес женщины. А потом нанес жертве удар кулаком в грудную клетку, от чего последняя упала и ударились головой и руками о металлические части дверей. Однако мужчина не успокоился и нанес женщине еще один удар коленом по ноге, в результате чего она потеряла равновесие и выпала из салона.

Суд признал водителя виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы с испытательным сроком в один год.

Напомним, в Вишневом под Киевом водитель маршрутки избил пассажира после замечания в свой адрес. Били мужчину за закрытыми дверями автобуса. Вокруг машины собрались люди и требовали прекратить издевательство, но их никто не слушал. Через несколько минут водитель прекращает свою "работу" в сфере услуг и выходит к людям. Но своего пленника из салона не выпускает. От вопросов отмахивается.

Также мы писали, что в Мелитополе водитель маршрутки избил пьяного пассажира. Водитель избивал ногами лежачего мужчину, который даже не сопротивлялся.

Ранее в страшной аварии на трассе Киев – Чоп в Житомирской области погибли 10 человек, в том числе трое детей. Ранения получили девять пассажиров.

В ходе совещаний после аварий в Житомирской и Николаевской областях масштабными ДТП с участием маршрутных микроавтобусов, повлекшими гибель 15 и травмирование более 20 человек, был принят ряд решений в сфере ужесточения контроля безопасности пассажирских перевозок в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове суд наказал маршрутчика, который избил женщину-инвалида". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.