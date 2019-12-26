В Харькове суд оправдал преподавателя, который распространял порно: объяснение поражает

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Доцента Харьковской государственной академии культуры, которого обвиняли в распространении порнографии, оправдал суд. Обвиняемый оказался ученым и исследовал "феномен украинского плодородия". Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор.

Согласно материалам дела, преподаватель выложил на файлообменник для свободного доступа в интернете файлы под названиями "2010-Real Female Orgasms 12"; "2010-Real Female Orgasms 12"; "Incredible Female Orgasms 1998"; "Red-info 16"; "Sguirting Asian pussi – Free Porn Videos – YouPorn"; "The Peak of Orgasms". Судебная искусствоведческая экспертиза установила, что видеозаписи и изображения содержат контент порнографического толка.

Оперуполномоченный отдела киберпреступности рассказал, что нашел файлы в ходе отработки операции "паутина", в конце сентября 2015 года, когда мониторил интернет по запросу "порно". Следователь подтвердила, что во время обыска у обвиняемого было обнаружено файл "как довести женщину до оргазма".

Впрочем, преподаватель вину не признал. Он заверил, что никакой порнографии не распространял, а является ученым, работает над докторской диссертацией по теме "Феномен плодородия в украинской семейной обрядности" и использовал данные файлы для своих исследований.

Бывшая жена сообщила, что подсудимый действительно является ученым и исследовал "секс культуры" и "секс сказки", а о распространении порнографии ей ничего не известно.

Ученый секретарь Академии культуры подтвердил, что обвиняемый является докторантом и исследует секс культуры.

Другой свидетель рассказал, что был научным консультантом в обвиняемого, исследовал секс культуры, но, не будучи специалистом по вопросам секс-культур, отказался от этой работы.

В судебном заседании эксперт подтвердил выводы, предоставленные им ранее, и отметил, что в случае использования этих файлов в научных или исследовательских целях, они не считались бы порнографией.

Защита также предоставила заключение кандидата искусствоведения, что упомянутые материалы не могут быть признаны порнографическими в том значении, которое сегодня понимается судебной практикой. С точки зрения научной деятельности, ни один из указанных сюжетов не может квалифицироваться порнографическим или запрещенным, поскольку в таком случае будут нарушаться права ученого на свободное исследование объектов, которые он считает нужным.

Таким образом, суд пришел к выводу, что в действиях мужчины нет состава преступления. В то же время диск вроде с порнографией, записанный для суда оперуполномоченным и следователем, оказался поврежденным, и судьи не смогли его посмотреть. Еще один диск, на котором должны были быть порнографические материалы, суду вообще не было предоставлено.

Как ранее писали "Сегодня", один из самых больших в мире порносайтовPornHub, который ранее назвал популярные версии Android своих посетителей, обнародовал статистику за 2019 год. Интересно, что Украина второй год подряд попала в список 20 стран, в которых этим ресурсом пользуются больше всего, заняв 16-е место. В первой пятерке оказались США, Япония, Великобритания, Канада и Франция.

Также недавно в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

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