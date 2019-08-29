В Харькове суд позволил чиновнику, подозреваемому в госизмене, покинуть СИЗО

Семен Хмельницкий вышел на свободу под залог в 150 тысяч гривен

Чиновник, подозреваемый в госизмене, вышел из СИЗО под залог / Фото: Facebook

В Харькове суд освободил из-под стражи чиновника городского совета Семена Хмельницкого, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене.

Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает NewsRoom.

Напомним, о задержании заместителя директора Департамента семьи, молодежи и спорта по подозрению в сотрудничестве с ФСБ в СБУ сообщили еще 7 марта. По данным украинской спецслужбы, сотрудника горсовета завербовали в 2017 году, и после этого он встречался со своими кураторами на территории оккупированного Крыма, в России, Чехии, Греции и Беларуси.

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По версии следствия, госслужащий передавал российским спецслужбам информацию о деятельности различных молодежных и общественных организаций, а также мэрии.

После задержания Хмельницкому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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Однако после того, как Конституционный суд признал, что предусмотренный некоторыми статьями Уголовного кодекса безальтернативный арест нарушает права граждан, чиновник получил возможность выйти на свободу, он внес 150 тысяч гривен залога покинул стены СИЗО в минувшую пятницу.

Также мы сообщали о том, что не так давно СБУ накрыла "диггеров" из ФСБ, которые собирали информацию об украинских стратегических объектах.

Также мы писали о том, как в Хмельницком разоблачили участника российской политической организации, который занимался антиукраинской пропагандой в интересах России.

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