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В Харькове суд признал няню виновной в пытках ребенка с инвалидностью

21 июня, 15:39

Женщина получила три года тюрьмы за издевательства над девочкой-инвалидом

Фото: Pixabay

В Харькове суд вынес приговор няне за пытки девочки-инвалида с диагнозом ДЦП. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел в одной из квартир по улице Отакара Яроша весной прошлого года. Мать девочки решила выяснить, откуда у ребенка берутся синяки и установила камеру видеонаблюдения в своей квартире.

Видео зафиксировало, как нанятая для присмотра за ребенком женщина бьет свою подопечную. По словам матери, за четыре часа подозреваемая нанесла ребенку 15 ударов. Было открыто уголовное производство по статье "легкие телесные повреждения", а позже квалификацию изменили на статью "пытки".

Напомним, в полицию обратилась харьковчанка, которая рассказала, что ее несовершеннолетнюю дочь избила няня. Женщина сняла действия сиделки на скрытую видеокамеру.

По словам женщины, устройство слежения было установлено для того, чтобы выяснить, откуда на теле ребенка появляются синяки и почему девочка стала беспокойной и раздражительной.

На записи видно, как сиделка несколько раз бьет ладонью ребенка по лицу, а затем толкает на пол. Вначале инцидент квалифицировали по статье 125 "Умышленное легкое телесное повреждение", но мать ребенка не согласилась и обратилась к экспертам, которые выявили на теле девочки синяки, кровоподтеки и многочисленные травмы.

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Тег Харьков, пытки, приговор, избиение, ДЦП

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