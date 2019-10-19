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В Харькове суд вынес приговор экс-сотруднице налоговой, которая попалась на взятке

19 октября, 12:05

Женщину приговорили к шести годам за решеткой

/ Фото: Pixabay

В Харькове суд вынес приговор бывшей сотруднице налоговой службы, которую задержали во время получения взятки. Документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.

По данным следствия, с июля 2013 года женщина занимала должность заместителя начальника Объединенной государственной налоговой инспекции в Индустриальном районе и на этом посту получила поручение проверить деятельность местного предпринимателя.

Женщина выяснила, что бизнесмену грозит доначисление налогов и штрафные санкции на общую сумму в 308 тысяч гривен. Харьковчанка встретилась с коммерсантом и предложила свою помощь, пообещав за 25 тысяч гривен уменьшить сумму начислений в 12 раз.

28 марта 2014 года бизнесмен встретился с сотрудницей налоговой и положил оговоренную сумму в багажник машины, а после этого женщину задержали силовики. В ходе судебного разбирательства подсудимая не признала своей вины.

По ее словам, она просила предпринимателя привезти ей мебельные каталоги и была уверена, что именно их мужчина положил в багажник. Однако показания свидетелей и экспертизы подтвердили вину харьковчанки.

Суд приговорил ее к шести годам тюрьмы с конфискацией имущества, а также к двухлетнему запрету занимать должности, связанные с выполнением властных полномочий и функций государства. Кроме того, женщину лишили звания советника налогового и таможенного дела первого ранга.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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Харьков взятка приговор налоговая

Источник: Сегодня

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