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В Харькове суд вынес приговор подросткам, ограбившим прохожего с электрошокером

10 октября, 13:44

Несовершеннолетним разбойникам дали испытательный срок

/ Фото: Pixabay

Дзержинский районный суд Харькова вынес приговор двоим подросткам, которые ограбили мужчину. Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.

Как удалось установить в ходе следствия, 31 марта 2018 года подростки решили напасть на незнакомца, который шел домой – возле подъезда один из фигурантов ударил жертву электрошокером, после чего злоумышленники избили потерпевшего.

Затем подсудимые забрали у мужчины телефон и рюкзак, в котором лежали Apple Macbook, процессор Intel Core, материнская плата и наушники. Общая стоимость похищенной техники составила 43 тысячи гривен.

Во время разбирательства несовершеннолетние признали свою вину. За групповой разбой подростков приговорили к пяти годам лишения свободы с заменой наказания на двухлетний испытательный срок.

На данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 30 дней.

Ранее мы сообщали, что в городе Кицмань Черновицкой области произошло двойное убийство. Полиция обнаружила изуродованные тела с порезами и синяками – 40-летней женщины и ее восьмилетней дочери. Их нашли в колодце во дворе, где проживала семья.

Видео: Сегодня

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что преступлений в Украине стало меньше, но тяжесть их увеличилась. Проанализировав статистику ГПУ, мы поняли, что выросло число изнасилований, а взятки исчисляются десятками миллионов гривен.

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Харьков суд разбой ограбление приговор подростки

Источник: Сегодня

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