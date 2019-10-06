В Харькове судят мужчину, бросившего гранату в салон такси

/ Фото: Сегодня

Реклама

Видео: Сегодня

В Харькове начался суд по делу Дениса Капустина. Его арестовали за то, что он бросил в салон такси боевую гранату. В результате взрыва боеприпаса водитель такси остался без ног. Подозреваемый утверждает, что не знал, что творит – мол, думал, что снаряд игрушечный.

С момента происшествия прошло пять месяцев. За время расследования проведено десятки экспертиз и допросов свидетелей. Задержанного обвиняют сразу по трем уголовным статьям – покушение на убийство, незаконное хранение взрывчатки и умышленное повреждение имущества. Денис Капустин прячет лицо от камер и на вопросы судьи отвечает неохотно.

"Показания буду давать после допроса свидетелей и изучения доказательств", – говорит обвиняемый.

Прокурор зачитывает материалы дела.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в известном только ему месте хранения в жилом доме, взял ручную осколочную гранату наступательного типа РГД-5", – говорит прокурор Харьковской местной прокуратуры Дмитрий Караченцев.

Взрывом Алексею Тараненко, отцу двоих детей, оторвало обе ноги. Но даже искалеченный, мужчина не отчаялся. Собирает деньги на протезы.

"Я хочу сказать спасибо, в первую очередь медикам. Всем, кто принял участие и спасал моего мужа. Спасибо всем, кто помогал, приходил, поддерживал. Он не падает духом", – говорит жена пострадавшего Олеся Тараненко.

Ранее Капустин уверял, что гранату нашел на улице. Якобы подумал, что это петарда и решил так пошутить. У прокуратуры другая версия.

"Мы считаем, что есть достаточно доказательств для того, чтобы говорить, что это не шутка, что это не были какие-то хулиганские действия. Что это было непосредственно покушение на убийство", – заявила пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.

Адвокаты ничего не комментируют. Их подзащитный вины не признает ни по одной из статей.

На следующем заседании, запланированном на 6 ноября, в суде выступят Алексей и Олеся Тараненко. Материальный и моральный ущерб они оценили в сумму более 3 миллионов гривен.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Харьковской области мужчина спас более полусотни людей от взрыва гранаты. Пострадать в салоне могли все, потому что осколки такой взрывчатки разлетаются на 200 метров.

И это не первый и не второй случай, когда украинцы угрожают жизням соотечественников гранатами. Так летом в Мариуполе мужчина установил гранату вместо сломанного замка в квартире. Мужчина рассказал, что сам изготовил устройство и поставил его на дверь как "альтернативу замка". После взрыва правоохранители квалифицировали его действия как покушение на умышленное убийство.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама