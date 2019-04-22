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В Харькове таксист взял в напарники кота

Сегодня, 13:16

Рыжий помощник водителя уже стал настоящей звездой в городе


В Харькове курсирует необычное такси – вместе с водителем пассажирам компанию составляет кот. С неразлучными напарниками проехались и журналисты "Сегодня".

Рыжего пушистика зовут Чаем. Водитель такси Александр Зигуля уверяет, что рядом с таким попутчиком уютное путешествие гарантировано. История трогательного сотрудничества началась год назад. Поместить кота с салон Александр решил сам, чтобы создать в нем домашний уют. Кроме того, как отмечает водитель, очарованные рыжим попутчиком пассажиры заметно больше оставляют на чай. Именно поэтому кота и назвали Чаем.

Для Чая в салоне такси все предусмотрено – даже собственный туалет с отдельным входом. Александр мечтает отправиться с Чаем вокруг света и прославить кототакси далеко за пределами Украины.

Напомним, показали самого популярного в интернете кота: забавные фото. Кроме этого, мы писали, как говорящая с хозяином кошка "взорвала" сеть. Ранее мы писали, что кот-клептоман принес хозяйке пачку денег. Владелица животного говорит, что это уже не первый случай.

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Тег Харьков, такси, водитель, кот

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