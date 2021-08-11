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В Харькове Tesla столкнулась с иномаркой. Второе авто перевернулось – фото и видео

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
11 августа, 11:30
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Не смотря на то, что столкновение было сильное и одна иномарка перевернулась, оба водителя практически не пострадали
В ДТП в Харькове попала элитная иномарка. Коллаж "Сегодня"
В ДТП в Харькове попала элитная иномарка. Коллаж "Сегодня"

В Харькове, где сын нардепа-миллионера Фельдмана попал в аварию, на пересечении улиц Валентиновской и Гвардейцев-Широнинцев дорогу не поделили Tesla и Nissan. В результате ДТП второе авто перевернулось на крышу.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "ХС Харьков".

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В Сети пишут, что Nissan поворачивал на перекрестке, а Tesla на ехала на зеленый свет прямо в сторону улицы Тракторостроителей.

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На место выехали медики скорой помощи и полицейские. Все участники происшествия отделались царапинами.

У Nissan разбилось заднее стекло, вещи выпали из авто. Фото: Труха Харьков
Фото: Харьков Life

Главная причина ДТП в Украине

Самой частой причиной ДТП в Украине является нарушение правил дорожного движения. По информации полиции, больше всего аварий случилось из-за таких причин:

  1. нарушение правил маневрирования – 35 947 случаев;
  2. превышение безопасной скорости – 20 414 случаев;
  3. несоблюдение дистанции – 14 675 случаев;

Напомним, ранее во Львовской области по дороге в сторону поселка городского типа Брюховичи столкнулись Porsche 718 Boxter (982) и фура.

Кроме того, ранее в Луганской области столкнулись легковушка и микроавтобус.

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